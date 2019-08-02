يوسف الشاهد: أشعر بالفخر لما عاشته تونس من انتقال سلس للسلطة

قال رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، إن تونس لديها جيشا جمهوريا، مشددا فى الوقت ذاته على أنه لا مجال لحدوث انقلاب فى البلاد، مؤكد أن تمرير السلطة فى تونس كان بطريقة سلسلة وبطريقة ديمقراطية وفى كنف الاحترام للدستور.





وقال الشاهد - فى حوار على القناة الوطنية مساء الخميس، أنه اتخذ قرارا بشأن مسألة الترشح للانتخابات الرئاسية، سيعلنه خلال الأيام المقبلة.





وأضاف أنه "تألم على غرار كل التونسيين لوفاة الرئيس الراحل الباجى قايد السبسي"، مبينا أنه فى نفس الوقت كان يشعر بالفخر لما عاشته تونس من انتقال سلس للسلطة وعدم الدخول فى فترة شغور، كما أن علاقته بالسبسى فى الأشهر الأخيرة كانت طيبة.



