بيراميدز غاضب من تصريحات لاعب الأهلي الجديد

قال مصدر بنادي بيراميدز إن هناك حالة من الاستياء لدى إدارة النادي من محاولات لاعب الفريق السابق محمد مجدي أفشة بكسب بطولات زائفة لكسب ود وعطف جماهير الأهلي بسرد قصص من وحي خياله.

قال مصدر بنادي بيراميدز إن هناك حالة من الاستياء لدى إدارة النادي من محاولات لاعب الفريق السابق محمد مجدي أفشة بكسب بطولات زائفة لكسب ود وعطف جماهير الأهلي بسرد قصص من وحي خياله.

أضاف المصدر بأن ما قاله أفشة بشأن محاولات النادي تعطيل انتقاله إلى الأهلي وإجباره على الانتقال إلى الزمالك غير صحيح على الإطلاق وتصريحات كاذبة من اللاعب.

أضاف المصدر بأن ما قاله أفشة بشأن محاولات النادي تعطيل انتقاله إلى الأهلي وإجباره على الانتقال إلى الزمالك غير صحيح على الإطلاق وتصريحات كاذبة من اللاعب.

أوضح المصدر أن نادي بيراميدز وقف بجانب اللاعب وساعده في تحقيق رغبته والانتقال للأهلي وتسهيل المفاوضات التي لم تستغرق سوى ٢٤ ساعة فقط، وأنه لم تكن هناك أي عروض غير عرض الأهلي لضم اللاعب، نافيا في الوقت ذاته ادعاءاته حول إجباره على اللعب لفريق آخر، وأن اللاعب يحاول كسب بطولة زائفة ومساندة جماهيرية بوقائع غير حقيقية على حساب ناديه الأسبق الذي دعمه كثيرا وساعده في الفترة الأخيرة.