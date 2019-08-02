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حجاج الجمعيات الأهلية من محافظات الصعيد يغادرون اليوم إلى الأراضى المقدسة

الجمعة 02/أغسطس/2019 - 01:40 ص
حجاج الجمعيات الأهلية من محافظات الصعيد يغادرون اليوم إلى الأراضى المقدسة
حجاج - صورة أرشيفية
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يغادر حجاج الجمعيات الأهلية من محافظات قنا وسوهاج والأقصر، اليوم الجمعة، حيث سيجرى تفويج الحجاج من مطار الأقصر إلى مكة المكرمة، على أن تتوالى باقى أفواج حجاج الجمعيات خلال الأيام المقبلة.

كانت وزارة التضامن الاجتماعي، قد أكدت أن غرفة العمليات المشكلة فى حالة انعقاد دائم على مدار ساعات اليوم، وأن أفراد لجان البعثة تم منحهم التسهيلات والإمكانات اللازمة لتسهيل عملهم وتوفير كافة الخدمات اللازمة لضيوف الرحمن، وأن حالة الحجاج مطمئنة ويتلقون الرعاية الكاملة، وأن مقر البعثة هو فندق الإيمان جراند بمكة المكرمة والإيمان رويال بالمدينة المنورة.

ويجرى استقبال والرد على جميع الاستفسارات الخاصة بالحجيج وذويهم على الرقم الخاص ببعثة حجيج الجمعيات الأهلية 966576507579+.


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