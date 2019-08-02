ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

فالفيردي يرفض قرار مسئولي برشلونة

الجمعة 02/أغسطس/2019 - 01:17 ص
فالفيردي يرفض قرار مسئولي برشلونة
Advertisements
طباعة
أحمد عصام
 
Advertisements

رفض إرنستو فالفيردي مدرب فريق برشلونة الإسباني قرار الإدارة، والتي تريد رحيل التشيلي ارتورو فيدال خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية حالياً.


وأشارت تقارير إسبانية حسب صحيفة السبورت، إن فالفيردي أبلغ مسئولي البارسا بأنه يريد بقاء فيدال في الموسم المقبل، وانه سيكون عنصر أساسي مع الفريق.


وتعتزم إدارة برشلونة رحيل فيدال، من أجل الاستفادة المادية من وراء اللاعب، بسبب كثرة اللاعبين في مركز خط الوسط.


يذكر أن البارسا قد تعاقد مع الهولندي فرانكي دي يونج لاعب خط وسط فريق أياكس امستردام.
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
من ترشح أن يتولي قيادة منتخب مصر ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم