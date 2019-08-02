فالفيردي يرفض قرار مسئولي برشلونة
الجمعة 02/أغسطس/2019 - 01:17 ص
أحمد عصام
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رفض إرنستو فالفيردي مدرب فريق برشلونة الإسباني قرار الإدارة، والتي تريد رحيل التشيلي ارتورو فيدال خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية حالياً.
وأشارت تقارير إسبانية حسب صحيفة السبورت، إن فالفيردي أبلغ مسئولي البارسا بأنه يريد بقاء فيدال في الموسم المقبل، وانه سيكون عنصر أساسي مع الفريق.
وتعتزم إدارة برشلونة رحيل فيدال، من أجل الاستفادة المادية من وراء اللاعب، بسبب كثرة اللاعبين في مركز خط الوسط.
يذكر أن البارسا قد تعاقد مع الهولندي فرانكي دي يونج لاعب خط وسط فريق أياكس امستردام.
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