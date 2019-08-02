5 مباريات نارية تنتظر باريس سان جيرمان في أغسطس



يتجه محبي وعشاق فريق باريس سان جيرمان، زعيم وبطل الكرة الفرنسية، نحو افتتاح البي إس جي للموسم الكروي الجديد 2019-2020 ، والذي سينطلق في شهر أغسطس الجاري.





ويستعرض لكم "الفجر الرياضي" مباريات فريق العاصمة الفرنسية، خلال شهر أغسطس على النحو التالي:





-ستاد رين x باريس سان جيرمان، في الساعة 1.30 ظهرًا، اليوم الجمعة 2 أغسطس 2019.





-نيم أولمبيك x باريس سان جيرمان، في الساعة 9.00 مساءًا، يوم 11 أغسطس 2019.





-باريس سان جيرمان x ستاد رين، في الساعة 9.00 مساءًا، يوم 18 أغسطس 2019.





-تولوز x باريس سان جيرمان، في الساعة 9.00 مساءًا، يوم 25 أغسطس 2019.