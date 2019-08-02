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5 مباريات نارية تنتظر باريس سان جيرمان في أغسطس

الجمعة 02/أغسطس/2019 - 01:13 ص
5 مباريات نارية تنتظر باريس سان جيرمان في أغسطس
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عمر عبد العزيز
 
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يتجه محبي وعشاق فريق باريس سان جيرمان، زعيم وبطل الكرة الفرنسية، نحو افتتاح البي إس جي للموسم الكروي الجديد 2019-2020 ، والذي سينطلق في شهر أغسطس الجاري.


ويستعرض لكم "الفجر الرياضي" مباريات فريق العاصمة الفرنسية، خلال شهر أغسطس على النحو التالي:


-ستاد رين x باريس سان جيرمان، في الساعة 1.30 ظهرًا، اليوم الجمعة 2 أغسطس 2019.


-نيم أولمبيك x باريس سان جيرمان، في الساعة 9.00 مساءًا، يوم 11 أغسطس 2019.


-باريس سان جيرمان x ستاد رين، في الساعة 9.00 مساءًا، يوم 18 أغسطس 2019.


-تولوز x باريس سان جيرمان، في الساعة 9.00 مساءًا، يوم 25 أغسطس 2019.


-باريس سان جيرمان x ميتز، في الساعة 8.45 مساءًا، يوم 30 أغسطس 2019.
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