5 مباريات نارية تنتظر باريس سان جيرمان في أغسطس
الجمعة 02/أغسطس/2019 - 01:13 ص
عمر عبد العزيز
Advertisements
Advertisements
يتجه محبي وعشاق فريق باريس سان جيرمان، زعيم وبطل الكرة الفرنسية، نحو افتتاح البي إس جي للموسم الكروي الجديد 2019-2020 ، والذي سينطلق في شهر أغسطس الجاري.
ويستعرض لكم "الفجر الرياضي" مباريات فريق العاصمة الفرنسية، خلال شهر أغسطس على النحو التالي:
-ستاد رين x باريس سان جيرمان، في الساعة 1.30 ظهرًا، اليوم الجمعة 2 أغسطس 2019.
-نيم أولمبيك x باريس سان جيرمان، في الساعة 9.00 مساءًا، يوم 11 أغسطس 2019.
-باريس سان جيرمان x ستاد رين، في الساعة 9.00 مساءًا، يوم 18 أغسطس 2019.
-تولوز x باريس سان جيرمان، في الساعة 9.00 مساءًا، يوم 25 أغسطس 2019.
-باريس سان جيرمان x ميتز، في الساعة 8.45 مساءًا، يوم 30 أغسطس 2019.
Advertisements