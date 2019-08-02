جدول مباريات "المحمدي وتريزيجيه" مع أستون فيلا في شهر "أغسطس"



يخوض الثنائي المصري أحمد المحمدي ومحمود حسن "تريزيجيه" عدة مواجهات صعبة مع فريقهما أستون فيلا، خلال شهر "أغسطس" الجاري، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".





ويستعرض "الفجر الرياضي" مباريات فريق أستون فيلا الإنجليزي خلال شهر "أغسطس":-





- السبت 3 أغسطس.. أستون فيلا VS ليبزيج الألماني (مباراة ودية) – ملعب ريد بول آرينا.





- السبت 10 أغسطس.. أستون فيلا VS إيفرتون (الدوري الإنجليزي) – ملعب توتنهام.





- السبت 17 أغسطس.. أستون فيلا VS بورنموث (الدوري الإنجليزي) – ملعب فيلا بارك.





- الجمعة 23 أغسطس.. أستون فيلا VS إيفرتون (الدوري الإنجليزي) – ملعب فيلا بارك.