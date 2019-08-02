المقاومة الإيرانية: إعدام 93 امرأة في عهد رئاسة روحاني في إيران

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كشفت لجنة المرأة بالمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، أن عهد رئاسة روحاني شهد إلى الآن إعدام 93 امرأة، حسب المعلومات الحاصلة من الأخبار المنشورة في المطبوعات ووسائل الإعلام الحكومية وناشطي حقوق الإنسان والمصادر الخاصة المرتبطة بالمقاومة الإيرانية.



وأوضحت أن العدد الحقيقي يزيد على العدد المشار إليه ءانفا، خاصة أن أكثر الإعدامات في إيران تجري بصورة سرية وبعيداً عن أنظار الناس إلى منفذيها.



وذكر بيان اللجنة، أن الإعدام يعد وسيلة للحفاظ على السلطة في إيران، مشيرا إلى أن طهران تحطم الرقم القياسي في تنفيذ الإعدامات في العالم، مذكرة أنه أُعدم أكثر من 3700 شخص في ست سنوات فقط في عهد رئاسة الملا روحاني.



ولفت بيان اللجنة، إلى أن النظام الإيراني يستخدم عقوبة الإعدام كأداة لقمع وإخماد المجتمع الإيراني، فيما تعيش أغلبية السكان تحت خط الفقر، بجانب معاناتهم من البطالة وحرمانهم من حرية التعبير.



وبهذا الشأن أكدت مريم رجوي، الرئيسة المنتخبة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، ضرورة إلغاء عقوبة الإعدام في إيران، فيما تدين لجنة المرأة بالمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، تلك الإعدامات و تدعو جميع المنظمات والهيئات الدولية المدافعة عن حقوق الإنسان إلى التدخل من أجل إلغاء عقوبة الإعدام في إيران.

