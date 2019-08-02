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هيثم شاكر يواصل نجاحه بـ"ما توصونيش" بعد عودته للساحة من جديد

الجمعة 02/أغسطس/2019 - 12:59 ص
هيثم شاكر يواصل نجاحه بـما توصونيش بعد عودته للساحة من جديد
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حققت أغنية  "ما توصونيش"، التي أطلقها النجم هيثم شاكر، قبل أيام أكثر من 552,053 مشاهدة  منذ طرحها بقناة الشركة المنتجة بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

وعلق البعض على عودة هيثم شاكر الفنية بعد غيابه سنوات قائلين: "شريط ذكريات بيرجع قدامي لما بسمع صوت هيثم"، "مبروك رجوعك لمكانك الطبيعي"، "حاجة من الآخر بعد غياب لازم يرجع بحاجة نضيفة".
 
الأغنية كلمات أيمن بهجت قمر، ومن ألحان عمرو مصطفى وتوزيع شريف مكاوي، وقام بإخراج الكليب المخرج اليوناني يانيس ديموليتساس، وشهد تصويره في مدينة أثينا باليونان.


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