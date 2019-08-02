برشلونة يستهدف بيع نجم الفريق في الميركاتو الصيفي



يستهدف مسئولو فريق برشلونة الإسباني رحيل نجمه فيليب كوتينهو لاعب خط الوسط، وذلك خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية حالياً، من أجل الاستفادة بأموال بيعه في صفقات أخرى.





وأشارت تقارير إنجليزية حسب صحيفة "إسبن"، إن برشلونة ينظر في العروض التي قدمت للاعب في الفترة الأخيرة، ويحاول التفاوض مع الأندية.