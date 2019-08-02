"تنسيقية الأحزاب": إرادة الرئيس السيسي في إجراء الإصلاح الاقتصادي كانت قوية جدا

قال عمرو درويش، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن التنمية الاقتصادية تنعكس على المجتمع بشكل فعال، لافتًا إلى أن الإصلاح الاقتصادي كان جيدا للغاية.وأضاف "دوريش"، خلال حواره ببرنامج "نقاط ساخنة"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز" مساء الخميس، أن إرادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في إجراء الإصلاح الاقتصادي كانت قوية جدًا وارتبطت بوقت معين.وتابع: "الرئيس السيسي أدخل مشرط الجراح في وقت كان الشعب المصري بحاجة حقيقية إليه".