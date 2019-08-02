عماد الدين حسين: مؤتمر الشباب أصبح آلية سياسية لمناقشة كل قضايا المجتمع

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قال الكاتب عماد الدين حسين، إن انعقاد المؤتمر الوطني السابع للشباب في العاصمة الإدارية، يرسل رسالة بانها أصبحت قابلة للحياة، خاصة أنها استقبلت أكثر من 1500 مدعوا في المؤتمر.



وتابع "حسين"، خلال مداخلة هاتفية مع الفضائية "الأولى"، مساء الخميس، أن هذا المؤتمر يؤكد على استمرار الحوار بين الرئيس والشباب المصري، لافتَا إلى أن هذا المؤتمر أصبح آلية سياسية واضحة لمناقشة كل قضايا المجتمع، بما فيلها الوضع الصحي والتعليمي والتحول الرقمي.



ولفت إلى أن مشروع "حياة كريمة" لن يُنفذ بين يوم وليلة، لأنه تمويله كبير للغاية، مشيرًا إلى أن هذا المشروع هدفه تنمية القرى الأكثر احتياجًا.

