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"الإفتاء" توضح: ماذا نفعل عند نسيان تنفيذ النذر؟

الجمعة 02/أغسطس/2019 - 01:18 ص
الإفتاء توضح: ماذا نفعل عند نسيان تنفيذ النذر؟
أحد مشايخ دار الإفتاء
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هدى عبدالرازق
 
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وجهت سيدة سؤالا إلى صفحة دار الإفتاء الرسمية عبر موقع "اليوتيوب"، قائلة: "إنها نذرت بناء زاوية للصلاة في مبنى تمتلكه إذا حل النزاع الذي كان موجود عليه، ولكن بعد حل النزاع نسيت أمر النذر.. فماذا تفعل؟".

ومن ناحيته أوضح أحد علماء دار الافتاء، أنه يمكن للسائلة أن توفي بالنذر عند تذكره، وغن لم تستطع، فكفارة النذر هى كفارة اليمين وهى عبارة عن إطعام 10 مساكين.
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