أبرز أخبار التوك شو الخميس 1-8-2019
الجمعة 02/أغسطس/2019 - 12:40 ص
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رقية جمال - أمنية فوزي - هدى عبد الرازق - كساب أحمد - داليا الحسين- نعيم يوسف
تناولت برامج "التوك شو" مساء الخميس، العديد من الموضوعات تضمنت تصريحات ومداخلات هاتفية، وإليكم أبرزها.
هديل ماجد عن غنائها أمام السيسي بمؤتمر الشباب: ربنا استجاب لدعائي
قالت هديل ماجد، إحدى المكرمات في المؤتمر الوطني السابع للشباب، إن غنائها أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي كان أمنية كبيرة لها، معقبة: "دعيت ربنا استجاب لدعائي بالغناء أمام السيسي".
متحدث "الزراعة" يعلن أسعار بيع الأضاحي وشروط الذبح بالمجازر المصرية
قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن الوزارة طرحت ما يقرب من 40 ألف من الأضاحي على مستوى الجمهورية، لمواجهة جشع التجار، موضحًا أن الوزارة تسعى لطرح الأضاحي بأسعار مناسبة قبل عيد الأضحى، مشيرًا إلى أن الوزارة تبيع كيلو الأضاحي بـ 52 جنيه للعجول البقري، و42 جنيه للجاموس، و60 جنيه لأنواع من الأغنام، و65 جنيه للماعز.
عاجل.. "الأرصاد" تحذر: هذا ما ينتظر المصريين في أغسطس
وأضاف "شاهين"، أن نسب الرطوبة تتزايد خلال شهر أغسطس خاصة على شمال البلاد، في السواحل الشمالية تصل لـ 60%، وعلى القاهرة والوجه البحري 80%، منوهًا إلى أن ارتفاع نسب الرطوبة يصاحبه شبورة مائية في الصباح الباكر على الطرق المؤدية للسواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري ومدن القناة، مناشدًا قائدي المركبات القيادة بهدوء واتباع تعليمات المرور.
"الأرصاد" تصدر بيانًا عاجلًا عن طقس الجمعة
نشرت الهيئة العامة للأرصاد، بيانًا حو حالة طقس يوم الجمعة الموافق 02 أغسطس 2019، حيث يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارًا لطيف ليلًا.
مصطفى بكري: ميليشيات الحوثي تقتل في اليمن بلا رحمة.. والعالم يتفرج
وأضاف أن الوضع في اليمن مأسوي، وأن المؤامرة مستمرة، لافتًا إلى أن أطراف إقليمية عديدة تتدخل في الوضع اليمني، وأن ميليشيات الحوثي تقتل بلا رحمة، بينما العالم يتفرج على ما يجرى باليمن.
لاعب بالمنتخب المصري لكرة اليد: "نفتخر ونعتز بتكريم الرئيس السيسي"
وتابع: "نفتخر ونعتز بتكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي لنا"، مستكملًا: "حلمنا تحقق".
هديل ماجد: نظرة المجتمع لنا تغيرت بعد لقاء الرئيس السيسي
وقالت ماجد:" أشكر الرئيس على اهتماماه بذوي القرات الخاصة، مشيرا إلى أن نظرة المجتمع لهم تغيرت نتيجة لذلك.
"الإفتاء" توضح كيفية العلاج من الجن العاشق
ومن ناحيته عقب أحد علماء دار الافتاء، ناصحًا السائلة، قائلا: "اذهبي إلى أحد الطيبين الصالحين يقرأ على ابنتك آيات الرقية"، مضيفًا أنه يجب أن تواظب الفتاة على قراءة آية الكرسي 100 مرة قبل النوم.
عكاشة: "السيسي" قاد ثورة اقتصادية لم يستطع السادات القيام بها
قال الإعلامي توفيق عكاشة، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي قام بإدارة ثورة اقتصادية، في سابقة لم يستطيع رئيس قبله أن يقدم عليها، حتى الرئيس الأسبق أنور السادات صاحب انتصار حرب أكتوبر، لم يستطيع أن يقوم بذلك.
مصطفى بكري: إجراء انتخابات مجلس الشيوخ مع النواب سيوفر على الدولة مليار ونصف
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن إجراء انتخابات مجلس الشيوخ مع مجلس النواب سيوفر على الدولة مليار ونصف، كما أن تكليف الرئيس السيسي بتشكيل مجموعات عمل معاونة لأجهزة الدولة يؤكد على اهتمام القيادة السياسية بتفعيل دور الشباب، معلقًا: "المجموعات يعنى رقابة شعبية".
تناولت برامج "التوك شو" مساء الخميس، العديد من الموضوعات تضمنت تصريحات ومداخلات هاتفية، وإليكم أبرزها.
هديل ماجد عن غنائها أمام السيسي بمؤتمر الشباب: ربنا استجاب لدعائي
قالت هديل ماجد، إحدى المكرمات في المؤتمر الوطني السابع للشباب، إن غنائها أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي كان أمنية كبيرة لها، معقبة: "دعيت ربنا استجاب لدعائي بالغناء أمام السيسي".
متحدث "الزراعة" يعلن أسعار بيع الأضاحي وشروط الذبح بالمجازر المصرية
قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن الوزارة طرحت ما يقرب من 40 ألف من الأضاحي على مستوى الجمهورية، لمواجهة جشع التجار، موضحًا أن الوزارة تسعى لطرح الأضاحي بأسعار مناسبة قبل عيد الأضحى، مشيرًا إلى أن الوزارة تبيع كيلو الأضاحي بـ 52 جنيه للعجول البقري، و42 جنيه للجاموس، و60 جنيه لأنواع من الأغنام، و65 جنيه للماعز.
عاجل.. "الأرصاد" تحذر: هذا ما ينتظر المصريين في أغسطس
وأضاف "شاهين"، أن نسب الرطوبة تتزايد خلال شهر أغسطس خاصة على شمال البلاد، في السواحل الشمالية تصل لـ 60%، وعلى القاهرة والوجه البحري 80%، منوهًا إلى أن ارتفاع نسب الرطوبة يصاحبه شبورة مائية في الصباح الباكر على الطرق المؤدية للسواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري ومدن القناة، مناشدًا قائدي المركبات القيادة بهدوء واتباع تعليمات المرور.
"الأرصاد" تصدر بيانًا عاجلًا عن طقس الجمعة
نشرت الهيئة العامة للأرصاد، بيانًا حو حالة طقس يوم الجمعة الموافق 02 أغسطس 2019، حيث يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارًا لطيف ليلًا.
مصطفى بكري: ميليشيات الحوثي تقتل في اليمن بلا رحمة.. والعالم يتفرج
وأضاف أن الوضع في اليمن مأسوي، وأن المؤامرة مستمرة، لافتًا إلى أن أطراف إقليمية عديدة تتدخل في الوضع اليمني، وأن ميليشيات الحوثي تقتل بلا رحمة، بينما العالم يتفرج على ما يجرى باليمن.
لاعب بالمنتخب المصري لكرة اليد: "نفتخر ونعتز بتكريم الرئيس السيسي"
وتابع: "نفتخر ونعتز بتكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي لنا"، مستكملًا: "حلمنا تحقق".
هديل ماجد: نظرة المجتمع لنا تغيرت بعد لقاء الرئيس السيسي
وقالت ماجد:" أشكر الرئيس على اهتماماه بذوي القرات الخاصة، مشيرا إلى أن نظرة المجتمع لهم تغيرت نتيجة لذلك.
"الإفتاء" توضح كيفية العلاج من الجن العاشق
ومن ناحيته عقب أحد علماء دار الافتاء، ناصحًا السائلة، قائلا: "اذهبي إلى أحد الطيبين الصالحين يقرأ على ابنتك آيات الرقية"، مضيفًا أنه يجب أن تواظب الفتاة على قراءة آية الكرسي 100 مرة قبل النوم.
عكاشة: "السيسي" قاد ثورة اقتصادية لم يستطع السادات القيام بها
قال الإعلامي توفيق عكاشة، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي قام بإدارة ثورة اقتصادية، في سابقة لم يستطيع رئيس قبله أن يقدم عليها، حتى الرئيس الأسبق أنور السادات صاحب انتصار حرب أكتوبر، لم يستطيع أن يقوم بذلك.
مصطفى بكري: إجراء انتخابات مجلس الشيوخ مع النواب سيوفر على الدولة مليار ونصف
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن إجراء انتخابات مجلس الشيوخ مع مجلس النواب سيوفر على الدولة مليار ونصف، كما أن تكليف الرئيس السيسي بتشكيل مجموعات عمل معاونة لأجهزة الدولة يؤكد على اهتمام القيادة السياسية بتفعيل دور الشباب، معلقًا: "المجموعات يعنى رقابة شعبية".
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