مشاهدات قياسية لبرومو "أنا غير" بعد طرح الهضبة له بساعات قليلة
الجمعة 02/أغسطس/2019 - 12:34 ص
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طرح النجم عمرو دياب، منذ قليل برومو أغنيته الجديدة "أنا غير" ضمن ألبومه الجديد من خلال صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".
واستطاع البرومو حصد عدد مشاهدات ضخم فور طرحه، حيث تمكن من تسجيل أكثر من 480,906 ألف مشاهدة في وقت قياسي.
وطرح الهضبة مؤخرًا أغنية "بحبه" من نفس الألبوم وحقق من خلالها نسب مشاهدات مرتفعة.
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