"تنسيقية شباب الأحزاب": آن الأوان أن يحصد الشعب المصري نتاج الإصلاح الاقتصادي

قال عمرو درويش، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن مبادرة "حياة كريمة" مشروع قومي، وهدفها هو القضاء على الفقر في القرى الأكثر احتياجًا.وأضاف دوريش، خلال حواره ببرنامج "نقاط ساخنة"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز" مساء الخميس،أنه آن الأوان أن يحصد الشعب المصري نتاج الإصلاح الاقتصادي.وأشار إلى أن الشعب المصري تحمل العديد من الصعوبات خلال السنوات السابقة بسبب برنامج الإصلاح الاقتصادي.