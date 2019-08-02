ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

"تنسيقية شباب الأحزاب": آن الأوان أن يحصد الشعب المصري نتاج الإصلاح الاقتصادي

الجمعة 02/أغسطس/2019 - 01:00 ص
تنسيقية شباب الأحزاب: آن الأوان أن يحصد الشعب المصري نتاج الإصلاح الاقتصادي
عمرو درويش
Advertisements
طباعة
أمنية فوزي
 
Advertisements

قال عمرو درويش، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن مبادرة "حياة كريمة" مشروع قومي، وهدفها هو القضاء على الفقر في القرى الأكثر احتياجًا.


وأضاف دوريش، خلال حواره ببرنامج "نقاط ساخنة"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز" مساء الخميس،
أنه آن الأوان أن يحصد الشعب المصري نتاج الإصلاح الاقتصادي.

وأشار إلى أن الشعب المصري تحمل العديد من الصعوبات خلال السنوات السابقة بسبب برنامج الإصلاح الاقتصادي.
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم