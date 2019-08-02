أفشه يؤكد أن ديسابر طالبه بالرحيل للزمالك

كشف محمد مجدي "أفشة" المنتقل حديثًا للفريق الأول بالنادي الأهلي، عن تفاصيل الحوار الذي دار بينه وبين الفرنسي سيباستيان ديسابر، المدير الفني الجديد لفريق بيراميدز، عقب توليه مهمة الفريق، بالصيف الجاري.





وقال "أفشة" خلال ضيافته ببرنامج "سهرة مع" والذي يقدمه إسلام الشاطؤ على قناة الأهلي: "ديسابر أبلغني بعد الاستمرار مع بيراميدز، وقالي بالحرف "أنا مش محتاجك معايا الموسم المقبل".

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