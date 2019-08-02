هديل ماجد: فوجئت بتكريمي في مؤتمر الشباب السابع

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روت هديل ماجد، إحدى المكرمات في المؤتمر الوطني السابع للشباب، عن بدايتها في الغناء وتكريم الرئيس عبدالفتاح السيسي لها في مؤتمر الشباب السابع، مشيرة إلى أن والدتها هي من اكتشفت أنها تجيد الغناء.



وقالت ماجد، خلال حوارها مع الإعلامي أسامة كمال ببرنامج "مساء dmc" المذاع عبر قناة "dmc" اليوم الخميس إنها كانت تتمنى الالتحاق بكلية التربية الموسيقية، واجتازت الاختبار بنجاح بعد الثانوية العامة، ولكن هناك أشخاص نصحوها بدخول كلية الآداب قسم الفلسفة، نظرا لظروفها الصحية.



وأوضحت أنها كانت تتدرب فى مرحلة الثانوى بكلية التربية الموسيقية، وبعد ما تخرجت من آداب فلسفة تدربت فى أكاديمية الفنون 4 سنوات، دراسات حرة"، متابعة: "أتمنى أشرف بلدى برة مصر وأكون سفيرة للغناء، فى مصر والعالم كله".



وحول تكريم الرئيس عبدالفتاح السيسي لها قالت: "مكنتش متوقعة إن الرئيس هيسمع صوتى، وبعد ما سمع صوتى كان إحساس جميل وخصوصا لما طلع المسرح.. كانت ديه امنيتي وربنا استجاب لدعائى والمفاجأة أمر بتكريمى فى ختام المؤتمر".

