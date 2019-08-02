محمد رمضان ينشر صورة من حفله بكاليفورنيا.. ويعد الجمهور بمفاجأة سارة
الجمعة 02/أغسطس/2019 - 12:13 ص
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نشر الفنان محمد رمضان، صورة من حفله بكاليفورنيا بالولايات المتحدة وذلك عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".
وعلق على الصورة قائلًا: "كنت أتمنى حفلة النهاردة في بيڤرلي هيلز كاليفورنيا تتنقل لايڤ، ولكن انتظروها إن شاء الله على قناتي الرسمية على Youtube بعد ثلاثة أيام".
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