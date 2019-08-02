محمد رمضان ينشر صورة من حفله بكاليفورنيا.. ويعد الجمهور بمفاجأة سارة





نشر الفنان محمد رمضان، صورة من حفله بكاليفورنيا بالولايات المتحدة وذلك عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".





وعلق على الصورة قائلًا: "كنت أتمنى حفلة النهاردة في بيڤرلي هيلز كاليفورنيا تتنقل لايڤ، ولكن انتظروها إن شاء الله على قناتي الرسمية على Youtube بعد ثلاثة أيام".



