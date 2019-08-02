أفشة يكشف سبب فشل انتقاله للأهلي الموسم الماضي

أكد محمد مجدي "أفشة"، المنتقل حديثًا للفريق الأول بالنادي الأهلي، أن فريق إنبي رفض انتقالي للقلعة الحمراء، بداية الموسم الماضي.





وقال "أفشة" فى تصريحات لبرنامج "سهرة مع" الذي يقدمه إسلام الشاطر على قناة الأهلي: "نادي إنبي رفضت انتقالي للاهلي الموسم الماضي، وحصلت ظروف كتير وصليت إستخارة وبيراميدز قدم فلوس أكتر من الأهلي وقتها، وإدارة إنبي بلغوني انهم مش هيسبوني لحد تاني غير بيراميدز بسبب المقابل المادي".



