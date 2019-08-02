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أفشة يكشف سبب فشل انتقاله للأهلي الموسم الماضي

الجمعة 02/أغسطس/2019 - 12:14 ص
أفشة يكشف سبب فشل انتقاله للأهلي الموسم الماضي
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محمد الصو
 
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أكد محمد مجدي "أفشة"، المنتقل حديثًا للفريق الأول بالنادي الأهلي، أن فريق إنبي رفض انتقالي للقلعة الحمراء، بداية الموسم الماضي.


وقال "أفشة" فى تصريحات لبرنامج "سهرة مع" الذي يقدمه إسلام الشاطر على قناة الأهلي: "نادي إنبي رفضت انتقالي للاهلي الموسم الماضي، وحصلت ظروف كتير وصليت إستخارة وبيراميدز قدم فلوس أكتر من الأهلي وقتها، وإدارة إنبي بلغوني انهم مش هيسبوني لحد تاني غير بيراميدز بسبب المقابل المادي".


وتابع: "محصلش نصيب وروحت بيراميدز وحصل كلام كتير من الأهلي بعد نهاية الموسم وناس كتير كلمتني وأولهم كابتن محمد فضل عندما كان مدير التعاقدات بالنادي الأهلي وكابتن سيد عبد الحفيظ وأمير توفيق الذي أكن لهم كل تقدير وإحترام، والحمد لله في النهاية حققت حلمي".

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