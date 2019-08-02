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دهب غريب: فيلم "بطل كل يوم" عرض شقا كل واحد فينا (فيديو)

الجمعة 02/أغسطس/2019 - 12:44 ص
دهب غريب: فيلم بطل كل يوم عرض شقا كل واحد فينا (فيديو)
دهب غريب
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أمنية فوزي
 
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علقت دهب غريب، صاحبة عربة المأكولات، التي تم تكريمها في مؤتمر الشباب، على تكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي لها، قائلة: "أجمل حاجة في المؤتمر إننا كلنا كنا حاسين إننا أسرة واحدة".


وأوضحت "غريب"، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "دي إم سي" مساء اليوم الخميس، أنها رفعت علامة المايك كرسالة للحضورة وحتى تشهد ولي أمر جمهورية مصر العربية أنها مصرة على حلمها، متابعة: "أنا مصرة على تحقيق حلمي في أن أصبح مذيعة".

واستكملت: "فيلم "بطل كل يوم" عرض شقا كل واحد، كل واحد شقيان في منطقته".
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