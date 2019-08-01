القليوبية اليوم: إعلان حالة الطوارئ استعدادا لاستقبال عيد الأضحى.. وضبط المتهمين بسرقة 1.5 مليون جنيه من محاسب
الخميس 01/أغسطس/2019 - 11:54 م
محمد نبيل
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شهدت محافظة القليوبية اليوم الخميس، مجموعة من الأحداث والقرارات والأخبار الميدانية الهامة، أبرزها مايلي:
- ننشر استعدادات القليوبية لاستقبال عيد الأضحى المبارك.. والمحافظ: 475 ساحة للصلاة
أعلن الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، رفع درجة الاستعداد القصوي بالجهاز التنفيذي والأمني بالمحافظة وجميع مديريات الخدمات والوحدات المحلية للمراكز والمدن والقرى، وإعداد غرف عمليات بكل وحدة محلية لتلقي شكاوي المواطنين ومتابعة انتظام سير العمل بالمرافق العامة والخدمية وذلك استعدادا لاستقبال عيد الأضحى المبارك.
- ضبط المتهمين بسرقة 1.5 مليون جنيه من محاسب بمحطة وقود بالإكراه بشبرا الخيمة
وتمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية، اليوم الخميس، من ضبط مرتكبي واقعة سرقة مبلغ 1.5 مليون جنيه من محاسب بمحطة وقود بالإكراه بشبرا الخيمة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
- وزير الرياضة يتفقد مركز التنمية الشبابية بشبرا الخيمة في زيارة مفاجأة
كما أجرى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، جولة مفاجأة لمركز التنمية الشبابية والرياضية بشبرا الخيمة، حيث فاجأ الوزير العاملين بالمركز بوقوفه أمام أبواب المركز لمتابعة انتظام بداية العمل اليومي، وتواجد جميع العاملين استعدادا لاستقبال النشء والشباب من قاطنى شبرا الخيمة والمناطق المجاورة.
- ننشر استعدادات القليوبية لاستقبال عيد الأضحى المبارك.. والمحافظ: 475 ساحة للصلاة
أعلن الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، رفع درجة الاستعداد القصوي بالجهاز التنفيذي والأمني بالمحافظة وجميع مديريات الخدمات والوحدات المحلية للمراكز والمدن والقرى، وإعداد غرف عمليات بكل وحدة محلية لتلقي شكاوي المواطنين ومتابعة انتظام سير العمل بالمرافق العامة والخدمية وذلك استعدادا لاستقبال عيد الأضحى المبارك.
- ضبط المتهمين بسرقة 1.5 مليون جنيه من محاسب بمحطة وقود بالإكراه بشبرا الخيمة
وتمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية، اليوم الخميس، من ضبط مرتكبي واقعة سرقة مبلغ 1.5 مليون جنيه من محاسب بمحطة وقود بالإكراه بشبرا الخيمة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
- وزير الرياضة يتفقد مركز التنمية الشبابية بشبرا الخيمة في زيارة مفاجأة
كما أجرى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، جولة مفاجأة لمركز التنمية الشبابية والرياضية بشبرا الخيمة، حيث فاجأ الوزير العاملين بالمركز بوقوفه أمام أبواب المركز لمتابعة انتظام بداية العمل اليومي، وتواجد جميع العاملين استعدادا لاستقبال النشء والشباب من قاطنى شبرا الخيمة والمناطق المجاورة.
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