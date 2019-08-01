انطلاق فعاليات النسخة الثانية لمهرجان ولي العهد للهجن

أطلق الاتحاد السعودي للهجن مساء اليوم الخميس، فعاليات مهرجان ولي العهد للهجن في نسخته الثانية بقرية الهجن في حديقة الملك فيصل بالطائف، وذلك تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

وأوضح عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي للهجن أمين الاتحاد الدولي الهجن المشرف العامّ على مهرجان ولي العهد للهجن، محمد حماد البلوي أنّ فعاليات المهرجان تتخطى حاجز الـ20 فعالية متنوعة خصّصت لتناسب جميع الشرائح العمرية مشيرًا إلى أنها تشمل عروضا للفنون التشكيلية والمنحوتات ومرسمًا للأطفال تتخلّلها معزوفات كاملة على الطبول، فضلًا عن العرض الماسي وعروض النار والعروض المتجوّلة والعزف على البيانو من ارتفاع خمسة أمتار وعروض الليزر وفرقة المستحيل والعروض الفنية، كما خصّصت مدينة للسيرك للعروض البهلوانية والترفيهية للأسر في منطقة الترفيه والتحديات الرياضية المتنوعة.

وبيّن البلوي أنّ قرية الهجن تتضمّن كذلك متحفًا يعرض أكبر مجسّم للهجن ومركزًا للسوق الشعبي يحوي 24 متجرًا متنوعًا ما بين الحرف اليدوية والفخاريات والمأكولات الشعبية وغيرها، إضافة إلى الخيمة المخصّصة للحكاوي والقصائد الشعرية التي تناولت الهجن وتاريخها العريض في حضارة أبناء الجزيرة العربية.