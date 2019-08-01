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زينة تكشف حقيقة تصريحها المثير عن الزواج بعد أحمد عز

الخميس 01/أغسطس/2019 - 11:55 م
زينة تكشف حقيقة تصريحها المثير عن الزواج بعد أحمد عز
زينة
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سارة إبراهيم
 
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كشفت الفنانة زينة، حقيقة تصريحاها المثير للجدل حول رفضها الزواج مرة أخرى، مؤكدة أن الصحفي ربيع هنيدي أفشى سراً بينهما، عندما أكدت أنها تراهن على مبلغ مليون دولار إذا تزوجت. 

وكتبت زينة عبر حسابها الشخصي بموقع انستجرام"، تعليقا على صورتها على غلاف مجلة "زهرة الخليج" السعودية:"صديقي الغالي والعشرة الطيبة، مش عاوز يبطل استفزاز فيا وبينشر كلامنا مع بعض". 

وأضافت: "ماشاء الله عليك يا ربيع فعلا يا بخت من كان صديقه من أهم صحفيين الوطن العربي، لا وأنا فاكرة بتكلم مع نفسي شكرا يا حبيبي بالمناسبة الرهان ده كان سر بيني وبينه، بحبك”.

يذكر أن زينة، تزوجت عرفياً من الفنان أحمد عز، وانجبت منه طفليها "عز الدين" و"زين الدين".
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