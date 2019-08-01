بعد تكريمها.. أول مهندسة صعيدية تعمل في الطاقة الشمسية: "السيسي شجعني وقالي إنتي ماشية صح"
الخميس 01/أغسطس/2019 - 11:33 م
أمنية فوزي
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علقت المهندسة زينب رمضان، أول مهندسة صعيدية تعمل في مجال الطاقة الشمسية، على تكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي لها بمؤتمر السباب، قائلة: "الرئيس السيسي شجعني، وقالي مبروك وبالتوفيق، إنتي صح وماشية صح".
وتابعت "رمضام"، خلال حوارها مع برنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "دي إم سي" مساء اليوم الخميس،: "حققت أول خطوة في حلمي، وحلمي بدأ يكبر".
وأشارت إلى أنها عملت في مجال الطقة الشمسية، وأحبت المجال وتريد التوسع فيه، وتطوير نفسها، لافتة إلى أنها أسست شركة صغيرة هي وزملائها.
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