بعد تكريمها.. أول مهندسة صعيدية تعمل في الطاقة الشمسية: "السيسي شجعني وقالي إنتي ماشية صح"

علقت المهندسة زينب رمضان، أول مهندسة صعيدية تعمل في مجال الطاقة الشمسية، على تكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي لها بمؤتمر السباب، قائلة: "الرئيس السيسي شجعني، وقالي مبروك وبالتوفيق، إنتي صح وماشية صح".





وتابعت "رمضام"، خلال حوارها مع برنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "دي إم سي" مساء اليوم الخميس،: "حققت أول خطوة في حلمي، وحلمي بدأ يكبر".



