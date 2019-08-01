تعرف على موعد ومكان عزاء والدة الفنانة هاله صدقي

تستقبل أسرة الفنانة هالة صدقي، واجب العزاء في والدتها يوم الأحد المقبل بكنيسة المرعشلي الكائنة بالزمالك.













يذكر أن والدة الفنانة هالة صدقي وافتها المنية منذ قليل في منزلها مدينة السادس من أكتوبر بعد صراع مع المرض، وكانت هالة صدقي في الساحل الشمالي، وبعد الاتصال بها وإبلاغها الخبر توجهت إلى القاهرة مباشرة



