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مدرب دورتموند يحذر الجمهور من الإفراط في التوقعات للنتائج بالموسم المقبل

الخميس 01/أغسطس/2019 - 11:26 م
مدرب دورتموند يحذر الجمهور من الإفراط في التوقعات للنتائج بالموسم المقبل
فافر
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وكالات
 
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حذر المدير الفني لنادي بروسيا دورتموند، السويسري لوسيان فافر، من الإفراط في التوقعات بالنسبة للنادي في الموسم المقبل.

 

وقبل يوم واحد من انتهاء المعسكر التدريبي للفريق في منتجع باد راغاتس السويسري، قال فافر اليوم الخميس: "يمكن القول إن بمقدورنا أن ننافس على اللقب، وأنا أفهم هذا، لكن علينا رغم ذلك، أن ننتبه لما نقوله".

 

كان الرئيس التنفيذي لنادي بروسيا دورتموند الألماني، هانز يواخيم فاتسكه، أعلن قبل أسابيع بعد التشاور مع الفريق عن وضع لقب البوندسليغا كهدف في الموسم المقبل، ويأتي هذا الإعلان في سابقة تحدث لأول مرة منذ سنوات.

 

ويفضل فافر المعروف بتحفظه استخدام النبرة الأكثر هدوءاً في هذا الصدد وطالب فريقه بأن تتبع الأفعال الأقوال: "فقد لعبنا موسماً جيداً للغاية في العام الماضي برصيد 76 نقطة، ولذلك نقول هذا العام إننا سنلعب على اللقب، لكن علينا أن نحلل كل شيء كما علينا ألا نتحدث بشكل أكثر من اللازم".

 

وتجدر الإشارة إلى أن بروسيا دورتموند، وصيف الدوري الألماني في الموسم الماضي، سيواجه على ملعبه نظيره بايرن ميونخ بعد غد السبت، في كأس السوبر ليفتتحا الموسم الجديد وسط ترقب كبير لبدايته في دورتموند.

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