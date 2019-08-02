جينفر وينجت تلعب "بوكس" (صورة)







كانت جينفر وينجت، قدمت مسلسل "حب الصدفة" والذى عرض مؤخرًا، على قناة mbc bollywood، وحقق نجاحًا كبيرًا.









تفاعل عدد من رواد السوشيال ميديا، مع صورة الفنانة الهندية جينفر وينجت، والتى نشرتها عبر صفحتها الشخصية على موقع تويتر.وظهرت "وينجت" فى الصورة، من النادي الرياضي، وهى تلعب بوكس، استعدادا لعملها الدرامى الجديد.