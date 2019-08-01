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محمد الطوخي: الشباب أصبحوا أكثر جرأة في التعامل مع المسئولين بفضل مؤتمرات الشباب

الخميس 01/أغسطس/2019 - 11:15 م
محمد الطوخي: الشباب أصبحوا أكثر جرأة في التعامل مع المسئولين بفضل مؤتمرات الشباب
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هدى عبدالرازق
 
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قال محمد الطوخي، الكاتب الصحفي بجريدة الجمهورية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ توليه الرئاسة، وهو يولي فئة الشباب رعاية كبيرة، واهتمام بالغ، ومن هنا جاءت فكرة مؤتمرات الشباب.

وأشار "الطوخي"، خلال حواره ببرنامج "حوار اليوم" المذاع عبر قناة "االنيل للأخبار"، مساء الخميس، إلى أن الشباب أصبحوا أكثر جرأة على التعامل مع الرئيس السيسي، والمسئولين، حيث أصبحوا يضعوا يدهم على مناطق الخلل، ويعملون على إبرازها سعيًا وراء الوصول للحل.

وأضاف أن المواطن لم يعد يبحث عن مأكل ومشرب لأبنه فقط، بل يبحث عن تعليم جيد، وفرصة عمل متاحة، وخدمة صحية كريمة، وهو ما تعمل الدولة على تحقيقه، مؤكدا أن هدف الدولة أصبح توفير حياة كريمة لكل مواطن.

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