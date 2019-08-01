8 % تراجع في أسعار النفط عند تسوية التعاملات اليوم الخميس
الخميس 01/أغسطس/2019 - 11:10 م
وكالات
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تراجعت أسعار النفط بنحو 8 % عند تسوية التعاملات اليوم الخميس، مع مخاوف تباطؤ الطلب بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عزمه فرض تعريفات بنحو 10 بالمائة على سلع صينية بقيمة 300 مليار دولار بدءًا من 1 سبتمبر المقبل.
وكانت أسعار النفط تعرضت للضغط بفعل صعود الدولار الأمريكي لأعلى مستوى في أكثر من عامين قبل أن يتحول للهبوط، بعد تصريحات رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي أن خفض الفائدة قد لا يعني التحول لسياسة تيسيرية طويلة تشهد سلسلة من عمليات الخفض الإضافية.
كما تأثر الخام سلباً ببيانات اقتصادية أظهرت اتكماش نشاط الصناعة في منطقة اليورو والمملكة المتحدة والصين، ما يهدد بتباطؤ الطلب العالمي على الخام.
وكانت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أظهرت أمس زيادة الإنتاج الأمريكي في الأسبوع المنتهي في 26 يوليو/تموز بمقدار 900 ألف برميل يومياً إلى 12.200 مليون برميل يومياً.
وعلى الجانب الآخر هبطت المخزونات في نفس الفترة بمقدار 8.5 مليون برميل إلى 436.5 مليون برميل.
وعند التسوية، تراجع سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم سبتمبر بنسبة 7.9 بالمائة مُسجلاً 53.95 دولار للبرميل وهو أدنى مستوى لهذا العقد الأكثر نشاطاً منذ 10 يونيو الماضي.
وبحلول الساعة 6:59 مساءً بتوقيت جرينتش، انخفض سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم أكتوبر بنحو 6.7 بالمائة عند 60.70 دولار للبرميل.
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