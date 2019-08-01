توفيق عكاشة منتقدًا أمير قطر: "عامل فيها أسد وهو أرنبة" (فيديو)

انتقد الإعلامي توفيق عكاشة، أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، لدوره التخريبي في الشرق الأوسط.





وقال "عكاشة"، خلال تقديمه برنامج "مصر اليوم"، المذاع على فضائية "الحياة"، مساء الخميس،:"أمير قطر عامل أسد على العرب، ولما يروح أمريكا بيقلب أرنبة".



