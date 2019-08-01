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توفيق عكاشة منتقدًا أمير قطر: "عامل فيها أسد وهو أرنبة" (فيديو)

الخميس 01/أغسطس/2019 - 11:07 م
توفيق عكاشة منتقدًا أمير قطر: عامل فيها أسد وهو أرنبة (فيديو)
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كساب أحمد
 
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انتقد الإعلامي توفيق عكاشة، أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، لدوره التخريبي في الشرق الأوسط.

وقال "عكاشة"، خلال تقديمه برنامج "مصر اليوم"، المذاع على فضائية "الحياة"، مساء الخميس،:"أمير قطر عامل أسد على العرب، ولما يروح أمريكا بيقلب أرنبة".

وأضاف أن أمير قطر قام بزيادة استثماراته في أمريكا، في آخر زيارة له في للولايات المتحدة من 160 مليار لـ320 مليار دولار، معقبًا: "من الآخر بيخلع هدومه للرئيس الأمريكي".
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