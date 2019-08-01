التعليم العالي: محمود المتيني رئيسا لجامعة عين شمس

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمي، صدور قرار جمهورى بتعيين د.محمود المتينى رئيسا لجامعة عين شمس.





يذكر أن د.المتينى شغل وظيفة عميد كلية الطب بجامعة عين شمس، وهو أستاذ الجراحة العامة بالكلية، ومثل مصر فى العديد من المؤتمرات المحلية والإقليمية والدولية، وأسهم فى تطوير مستشفيات جامعة عين شمس.





ويعد المتيني من أبرز رواد زراعة الكبد في مصر، حيث استطاع من خلال فريق طبي يرأسه أن يقوم بعمل ألف عملية زرع كبد في مصر خلال الـ15 عاما الماضية.





والدكتور المتيني، رئيس وحدة زراعة الأعضاء بجامعة عين شمس، وعضو اللجنة العليا لزراعة الأعضاء بوزارة الصحة.