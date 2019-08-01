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جمال الشاعر: التجربة الإعلامية تحتاج إلى خبراء اقتصاد في المقام الأول

الخميس 01/أغسطس/2019 - 10:46 م
جمال الشاعر: التجربة الإعلامية تحتاج إلى خبراء اقتصاد في المقام الأول
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أمنية فوزي
 
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قال الدكتور جمال الشاعر، وكيل الهيئة الوطنية للإعلام، إن مصر أصبح لديها قنوات يشاهدها الجميع، لافتًا إلى أنه تم سد الفراغ الذي كان متواجدًا من قبل، مؤكدًا أنه نجاح عظيم.

وأضاف "الشاعر"، خلال حواره مع برنامج "ما وراء الحدث"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز" مساء اليوم الخميس، أنه يجب أن يتم ضخ دماء جديدة في الإعلام المصري، وإرسال شبكة مراسلين للعالم كله.

وأشار إلى أن التجربة الإعلامية تحتاج إلى خبراء اقتصاد في المقام الأول، لافتًا إلى نسبة الإعلان في العالم وصلت إلى 660 مليار دولار، حصة مصر منها 2 مليار جنيه.
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