الولايات المتحدة تعلن عن 10 % رسوم جمركية إضافية على البضائع الصينية
الخميس 01/أغسطس/2019 - 10:40 م
وكالات
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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الخميس إنه سيفرض رسوما جمركية إضافية بنسبة 10 % على بضائع صينية بقيمة 300 مليار دولار بدءا من أول سبتمبر، وذلك بينما تستمر المحادثات الهادفة لتخفيف التوترات بين أكبر اقتصادين في العالم.
وكتب ترامب على تويتر ”محادثات التجارة مستمرة وأثناء المحادثات ستبدأ الولايات المتحدة في الأول من سبتمبر فرض رسم صغير إضافي قدره 10% على بقية البضائع والمنتجات القادمة من الصين إلى بلدنا والبالغة 300 مليار دولار، هذا لا يشمل البضائع التي قيمتها 250 مليار دولار الخاضعة بالفعل لرسوم قدرها 25%“.
وفي سلسلة من التغريدات، عاب ترامب أيضا على الصين لعدم تنفيذ وعود لشراء المزيد من المنتجات الزراعية الأمريكية وانتقد بشكل شخصي الرئيس الصيني شي جين بينغ لفشله في عمل المزيد لوقف مبيعات مادة فينتانيل المخدرة.
وأنهى مفاوضون أمريكيون وصينيون يومين من المحادثات في شنغهاي يوم الأربعاء بدون علامات تذكر على تحقيق تقدم رغم أن البلدين كليهما وصفا المفاوضات بأنها إيجابية. ومن المقرر عقد جولة أخرى من الاجتماعات بين المفاوضين في سبتمبر أيلول.
وتخوض الولايات المتحدة والصين حربا تجارية تبادل خلالها البلدان فرض رسوم جمركية منذ العام الماضي. وتسببت التوترات في عرقلة سلاسل الإمدادات العالمية وأثارت اضطرابات في الأسواق المالية.
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