نشرة أخبار برشلونة اليوم: نيمار حسم أمره بشأن البرسا والصفقة الرابعة تقترب بشدة ونجمي الفريق في طريقهما للبريميرليج

لا يزال نادي برشلونة برئاسة جوسيب بارتوميو يحاول إنهاء صفقة البرازيلي نيمار لاعب باريس سان جيرمان سواء كان كإعارة أو شراء عقده إلا أن موقف البارسا يصطدم برغبة النادي الباريسي في الحصول على الأموال المطلوبة كاملةً.





وفيما يلي يرصد لكم موقع "الفجر الرياضي" ملخص أخبار نادي برشلونة اليوم الخميس 1/8/2019:





1- برنامج التشيرينغيتو: نيمار حسم أمره بشأن برشلونة

قال برنامج "التشيرينغيتو" الإسباني، أن في فرنسا يأكدون مرارًا وتكرارًا بأن نيمار لن يلعب في باريس سان جيرمان مرة أخري، فالأمر مُنتهي تمامًا بالنسبة للاعب فهو يري نفسه لاعبًا في صفوف برشلونة.

وأشارت التقارير الصحفية الفرنسية بأن نيمار سيرحل عن صفوف باريس خلال الميركاتو الحالي، وأن المفاوضات مع مسؤولي برشلونة تسير في الطريق الصحيح حتي الآن.





2- رغم التعقيدات.. برشلونة يقترب من حسم صفقته الرابعة

قالت شبكة "espn" الإسبانية أن نادي برشلونة يأمل في جعل فيربو ظهير بيتيس هو توقيع الصيف الرابع هذا الأسبوع.

وأكدت الشبكة الإسبانية أن برشلونة يريد إتمام الصفقة قبل جولته في الولايات المتحدة يوم الإثنين، فيما يستعد مسؤولو ريال بيتيس للبيع مقابل 25 مليون لكن البارسا لم يعرض بعد أكثر من 20 مليون.

ويريد مسؤولو برشلونة أن ينضم فيربو سريعاً لتدريبات الفريق استعداداً للموسم الجديد، وأن يكون خير منافس لجوري ألبا في الجبهة اليسرى بالموسم الجديد.





3- شائعات ميركاتو برشلونة - المنبوذ إلى توتنهام وطريد فالفيردي إلى إيفرتون

الت صحيفة "الجارديان" البريطانية، أن نادي إيفرتون مهتم قليلاً بالتعاقد مع الكرواتي إيفان راكيتيش وسط برشلونة والذي يعد حُلم لمانشستر يونايتد.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن نادي توتنهام مستعد للانقضاض على البرازيلي فيليب كوتينيو فقط إذا احتاج إلى استبدال كريستيان إريكسن.





4- تقارير.. نيمار إلى برشلونة على سبيل الإعارة

كشفت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن برشلونة لا يستبعد التعاقد مع البرازيلي "نيمار" علي سبيل الإعارة خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية، مع وضع خيار شراء اللاعب بشكل نهائي في عام 2020.

ويحاول نادي برشلونة التوصل إلي إتفاق نهائي مع إدارة باريس سان جيرمان لضم نيمار، في ظل تمسك النادي الباريسي بالحصول على مبلغ 300 مليون يورو للتخلي عن اللاعب.





5- موندو ديبورتيفو: برشلونة لن يستطيع ضم نيمار على سبيل الإعارة لهذا السبب

قالت "موندو ديبورتيفو" أن لو وافقت إدارة باريس على ذهاب نيمار إعارة للبارسا هذا الموسم مع خيار شراء إلزامي، فلا يستطيع النادي الكتالوني تحمل الزيادة في الراتب.

وأفادت الصحيفة أن يعود ذلك إلى أن نيمار سيحصل على الأقل على 25 مليون يورو، لذلك أفضل طريقة هي المقايضة، بحيث يستغني البارسا عن لاعبين برواتب عالية، وتتعدل فاتورة الأجور في الفريق.





6- ليكيب الفرنسية تحدد موعد حسم مصير نيمار وانتقاله إلى برشلونة

ذكرت صحيفة "ليكيب الفرنسية"، أن البرازيلي "نيمار" لن يعود للعب بقميص النادي الباريسي بعد الآن.

وأضافت الصحيفة الفرنسية أن نادي باريس سان جيرمان حدد يوم 10 أغسطس الجاري موعدًا لحسم مصير "نيمار" ومعرفته وجهته المقبلة، بعدما أصبح استمراره مع النادي الباريسي أمرًا صعبًا خلال الموسم المقبل.





7- تقارير.. نيمار إلى برشلونة على سبيل الإعارة

كشفت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن برشلونة لا يستبعد التعاقد مع البرازيلي "نيمار" علي سبيل الإعارة خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية، مع وضع خيار شراء اللاعب بشكل نهائي في عام 2020.

ويحاول نادي برشلونة التوصل إلي إتفاق نهائي مع إدارة باريس سان جيرمان لضم نيمار، في ظل تمسك النادي الباريسي بالحصول على مبلغ 300 مليون يورو للتخلي عن اللاعب.





8- نجم برشلونة السابق: لا نريد نيمار!

أكد لاعب الوسط الإسباني أندريس إنييستا أن اللاعبين الفرنسي أنطوان غريزمان والبرازيلي نيمار قد يشكلان دعما قويا لصفوف نادي برشلونة الإسباني، موضحا في الوقت نفسه أنه لا يدري إذا ما كان من الضروري ضم اللاعبين معا.

وقال انيتسا لموقع "دازن" لخدمات بث المقاطع المصورة: إنهما من أفضل اللاعبين في العالم على المستوى الفردي، ويمكنهما أن يشكلا دعما كبيرا، ولكن هل من الضروري انضمامهما معا، هذا أمر آخر.

وتحدث إنييستا أيضا عن ريال مدريد، حيث أكد أن اللاعب البلجيكي إيدن هازارد لاعب يمكنه صنع الفارق، وأضاف: إنه لاعب متكامل، يلعب بالقدمين اليمنى واليسرى، ويجيد المرواغة ويتمتع بالسرعة والقوة، لديه مواصفات رائعة من أجل أن يصبح لاعبا مهما في ريال مدريد، دائما ما كان يروق لي.





9- مفاجأة.. فلامنجو ينافس برشلونة على ضم نيمار

كشفت تقارير صحفية فرنسية برازيلية أن ​فلامنجو البرازيلي يسعى للحصول على خدمات البرازيلي ​نيمار​ دا سيلفا نجم باريس ​سان جيرمان​ في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأفاد موقع le10sport الفرنسي نقلاً عن صحيفة Esporte Interativo البرازيلية بأن فلامنجو من الممكن أن يستفيد من الغموض المسيطر على مستقبل نيمار من خلال محاولة إعداده للأشهر الستة المقبلة.





10- كارلوس بويول يقترب من العودة إلى برشلونة

ذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، أن بويول الذي قضى 15 موسم داخل البلوجرنا بات مرشحا بقوة لتولي منصب المدير التنفيذي للنادي، عقب رحيل بيب سيجورا.

وتابعت الصحيفة، أن جوزيف ماريا بارتوميو ، رئيس النادي بعرض الأمر على بويول للعودة من جديد لجدران كامب نو.

وواصلت، بويول سيصبح قائدًا كبيرًا للمشاريع الرياضية في برشلونة ، كما أنه يتمتع بعلاقة جيدة مع جميع الرؤساء السابقين وحتى مع المتقدمين إلى الرئاسة .





11- مراسل قناة Barca Tv: صفقة نيمار انتهت بنسبة 1000%

أصبح النجم البرازيلي نيمار جونيور لاعب باريس سان جيرمان على مقربة من العودة مجدداً إلى صفوف برشلونة وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال دافيد فالديريناس لاعب برشلونة لكرة اليد سابقاً ومراسل القناة الرسمية: "نيمار سيكون لاعب برشلونة في الأيام القليلة المقبلة، البرازيلي 1000٪ برشلوني".

وتشير تقارير صحفية إسبانية إلى نيمار سيكون برشلوني هذا الصيف سواء تم شراء عقده أو انتقل كإعارة من باريس سان جيرمان لحين شراءه في الصيف المقبل.

والجدير بالذكرأن نيمار لا يشعر بالسعادة في أجواء وبيئة النادي الباريسي منذ قدومه في 2017 إلى باريس من برشلونة بعد دفع مبلغ 200 مليون وهو الشرط الجزائي في عقده.



12- نيمار يستفز باريس سان جيرمان بـ "الريمونتادا"