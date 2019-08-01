ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

المملكة تشارك في احتفالية تنصيب الرئيس الموريتاني

الخميس 01/أغسطس/2019 - 10:31 م
المملكة تشارك في احتفالية تنصيب الرئيس الموريتاني
محمد ولد الشيخ الغزواني
Advertisements
طباعة
الفجر السعودي
 
Advertisements
ترأس الأمير محمد بن نواف بن عبدالعزيز، المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين، والأمير بندر بن خالد الفيصل المستشار بالديوان الملكي، ممثلين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وفد المملكة المشارك في احتفالية تنصيب الرئيس الموريتاني المنتخب محمد ولد الشيخ الغزواني، بالعاصمة نواكشوط اليوم.

وقام الوفد، بنقل تهاني خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، إلى الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني بعد أن سلم على الرئيس السابق محمد ولد عبدالعزيز.

وسيقوم الوفد على هامش مشاركته في الاحتفالية، بزيارة مسجد الملك فيصل -رحمه الله- ومن ثم حضور حفل الغداء الذي سيقيمه سفير خادم الحرمين الشريفين لدى موريتانيا، الدكتور هزاع بن زبن المطيري تكريمًا لهم.



Advertisements
المزيد عن: تنصيب المملكة المشاركة الرئيس الموريتاني احتفالية
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم