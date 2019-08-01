المملكة تشارك في احتفالية تنصيب الرئيس الموريتاني
الخميس 01/أغسطس/2019 - 10:31 م
الفجر السعودي
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ترأس الأمير محمد بن نواف بن عبدالعزيز، المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين، والأمير بندر بن خالد الفيصل المستشار بالديوان الملكي، ممثلين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وفد المملكة المشارك في احتفالية تنصيب الرئيس الموريتاني المنتخب محمد ولد الشيخ الغزواني، بالعاصمة نواكشوط اليوم.
وقام الوفد، بنقل تهاني خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، إلى الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني بعد أن سلم على الرئيس السابق محمد ولد عبدالعزيز.
وسيقوم الوفد على هامش مشاركته في الاحتفالية، بزيارة مسجد الملك فيصل -رحمه الله- ومن ثم حضور حفل الغداء الذي سيقيمه سفير خادم الحرمين الشريفين لدى موريتانيا، الدكتور هزاع بن زبن المطيري تكريمًا لهم.
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