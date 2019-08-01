الأحد.."أبو العروسة" على DMC دراما

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تعرض قناة DMC دراما، مسلسل "أبو العروسة"، على شاشتها، ابتداء من الأحد المقبل، بعد النجاح الكبير الذى حققه العمل الفترة الماضية.



مسلسل "أبو العروسة" من تأليف هاني كمال وإخراج كمال منصور، بطولة سيد رجب وسوسن بدر، نيرمين الفقي،مدحت صالح،ميدو عادل ومحمود حجازي وولاء الشريف وكارولين عزمي وصفاء الطوخي وأحمد صيام.