"الوطنية للإعلام": كل نجاحات القنوات العربية بسبب الدراما المصرية
الخميس 01/أغسطس/2019 - 10:32 م
أمنية فوزي
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قال الدكتور جمال الشاعر، وكيل الهيئة الوطنية للإعلام، إن مؤتمرات الشباب كشفت لهم نماذج إعلامية شابة متميزة جدًا.
وأضاف "الشاعر"، خلال حواره مع برنامج "ما وراء الحدث"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز" مساء اليوم الخميس، أن مؤتمرات الشباب تدريب للشباب على القيادة والخبرة.
وأكد أن الإعلام المصري يحتاج إلى إعادة هيكلة وتطوير مؤسسي، لافتًا إلى أن كل نجاحات القنوات العربية بسبب الدراما المصرية.
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