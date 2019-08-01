"الوطنية للإعلام": كل نجاحات القنوات العربية بسبب الدراما المصرية

قال الدكتور جمال الشاعر، وكيل الهيئة الوطنية للإعلام، إن مؤتمرات الشباب كشفت لهم نماذج إعلامية شابة متميزة جدًا.





وأضاف "الشاعر"، خلال حواره مع برنامج "ما وراء الحدث"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز" مساء اليوم الخميس، أن مؤتمرات الشباب تدريب للشباب على القيادة والخبرة.



