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لندن وباريس وبرلين تطالب كوريا الشمالية بنزع كامل لسلاحها النووي

الخميس 01/أغسطس/2019 - 10:30 م
لندن وباريس وبرلين تطالب كوريا الشمالية بنزع كامل لسلاحها النووي
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وكالات
 
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دعت بريطانيا وفرنسا وألمانيا، في الأمم المتحدة، سلطات كوريا الديمقراطية لنزع سلاحها النووي بشكل كامل لا رجعة فيه.

وشهد مجلس الأمن الدولي، يوم الخميس، عقد لقاء مغلق للنظر في إطلاق صاروخي كوري شمالي قبل فترة قصيرة.

وقالت كارين بيرس، مندوبة بريطانيا الدائمة لدى الأمم المتحدة: "ندعو كوريا الشمالية، إلى القيام بخطوات محددة باتجاه نزع السلاح النووي بشكل كامل لا عودة فيه ويمكن التحقق منه".

وفي يوم الأربعاء الماضي، سجلت القوات الكورية الجنوبية، عمليات إطلاق صاروخين قصيري المدى باتجاه بحر اليابان. وفي 25 يوليو وكذلك في 4 و9 مايو الماضيين، نفذت كوريا الشمالية عمليات إطلاق صواريخ، زعمت سيئول أنها باليستية.

وفي يوم الخميس، أشارت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، أن الزعيم كيم جونغ أون، أشرف شخصيا على قيادة تدريبات لإطلاق قذائف صاروخية من راجمات صواريخ جديدة.

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