إدوارد يستعرض عضلاته داخل "الجيم" (صورة)
الخميس 01/أغسطس/2019 - 10:30 م
سارة إبراهيم
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شارك الفنان إدوارد، جمهوره عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، بصورة أثناء قيامه بممارسة بعض التمرينات الرياضية داخل "الجيم".
يذكر أن إدوارد، يشارك في بطولة مسلسل جديد بعنوان "حواديت الشانزلزيه"، من تأليف أيمن سليم ونهى سعيد وإخراج مرقص عادل.
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