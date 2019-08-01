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إدوارد يستعرض عضلاته داخل "الجيم" (صورة)

الخميس 01/أغسطس/2019 - 10:30 م
إدوارد يستعرض عضلاته داخل الجيم (صورة)
إدوارد
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سارة إبراهيم
 
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شارك الفنان إدوارد، جمهوره عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، بصورة أثناء قيامه بممارسة بعض التمرينات الرياضية داخل "الجيم". 

يذكر أن إدوارد، يشارك في بطولة مسلسل جديد بعنوان "حواديت الشانزلزيه"، من تأليف أيمن سليم ونهى سعيد وإخراج مرقص عادل.
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Gym time 💪🏼💪🏼

A post shared by Edward (@edwardfouad) on

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