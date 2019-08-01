ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

هاشتاج "شكرا كابتن محمد نجيب" يتصدر تويتر

الخميس 01/أغسطس/2019 - 09:55 م
هاشتاج شكرا كابتن محمد نجيب يتصدر تويتر
Advertisements
طباعة
أسماء فايز
 
Advertisements

تصدر هاشتاج " شكرا كابتن محمد نجيب " موقع التواصل الاجتماعى " تويتر" من قبل جماهير الأهلي 
ودشن جمهور الأحمر الهاشتاج بعد اعلان رحيل اللاعب إلى صفوف نادى الجونة رسميا، خاصة وأن محمد نجيب كان من ضمن اللاعبين الملتزمين داخل الملعب وخارجه ولم تصدر منه أى مشكلة عبر مشواره الكروى الطويل.

وجاء قرار الأهلي برحيل اللاعب بعد التعاقد مع المدافع محمود متولى لاعب الإسماعيلي لمدة 5 سنوات، لتدعيم صفوف الفريق فى الفترة المقبلة.

وقضى نجيب 8 سنوات مع الأهلي قبل أن يرحل عن جدران القلعة الحمراء، توج من خلالها ب5 ألقاب دورى ، كأس السوبر المحلي 4 مرات ، كأس السوبر الأفريقي مرتين، دورى ابطال أفريقيا مرتين، كأس الكونفدرالية الأفريقية مره واحدة.

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
من ترشح أن يتولي قيادة منتخب مصر ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم