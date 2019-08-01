هاشتاج "شكرا كابتن محمد نجيب" يتصدر تويتر





تصدر هاشتاج " شكرا كابتن محمد نجيب " موقع التواصل الاجتماعى " تويتر" من قبل جماهير الأهلي

ودشن جمهور الأحمر الهاشتاج بعد اعلان رحيل اللاعب إلى صفوف نادى الجونة رسميا، خاصة وأن محمد نجيب كان من ضمن اللاعبين الملتزمين داخل الملعب وخارجه ولم تصدر منه أى مشكلة عبر مشواره الكروى الطويل.





وجاء قرار الأهلي برحيل اللاعب بعد التعاقد مع المدافع محمود متولى لاعب الإسماعيلي لمدة 5 سنوات، لتدعيم صفوف الفريق فى الفترة المقبلة.





وقضى نجيب 8 سنوات مع الأهلي قبل أن يرحل عن جدران القلعة الحمراء، توج من خلالها ب5 ألقاب دورى ، كأس السوبر المحلي 4 مرات ، كأس السوبر الأفريقي مرتين، دورى ابطال أفريقيا مرتين، كأس الكونفدرالية الأفريقية مره واحدة.



