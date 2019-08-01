طبيب نيجيري: اكتسبت مهارات كثيرة في مركز الكلى بجامعة المنصورة (فيديو)

روي الدكتور زبيرو صالح موسى، باحث نيجيري ومتدرب بمركز أبحاث الكلى بجامعة المنصورة، كيفية التحاقه بمركز أبحاث الكلى بجامعة المنصورة، موضحًا أنه جاء إلى المركز عام 2013 ضمن وفد حكومي نيجيري.





وأضاف موسى، خلال لقاء خاص مع الإعلامي أحمد فايق ببرنامج "مصر تستطيع"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء الخميس أنه اكتسب في المركز أفضل الخبرات في طب الكلى؛ لأن المركز يعمل بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.





وأشار إلى أن مركز المنصورة أحد المراكز العالمية في هذا المجال، متابعًا: "كان لدي فرصة مقابلة أساتذة بارزين في المجال مثل الدكتور محمد غنيم، والذي تعلمت من الكثير وقبل زيارتي لم أكن أعرف أي شيء عن تخصص المسالك البولية".





وأوضح أن تعلم وأصبح أخصائي مسالك بولية، لافتًا إلى أنه يتم استضافة أطباء زائرين من البلدان العربية والأفريقية والأوروبية .



