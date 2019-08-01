طارق الخولي: الفقير ينجب ليكونوا سندا له في الدنيا

تحدث طارق الخولي، عضو مجلس النواب، عن الزيادة السكانية، قائلًا إن مسألة العمل على الحد منها تحولت من "الجبر"، إلى "التحفيز" على الإنجاب، وذلك بسبب حدوث مشكلة في النسبة بين عدد الذكور والإناث.





وأضاف الخولي، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، والإعلامي عمرو عبدالحميد، مقدمي برنامج "المشهد"، عبر شاشة "TEN"، أن الدول الأوروبية باتت تحفز على الإنجاب بسبب تناقص عدد كبير من شعوبها، وذلك باستخدام أساليب ثقافية قادرة على الارتقاء بالمجتمع في مسار التعليم والثقافة ومسار رفع المستوى المعيشي للفرد.





وأوضح أنه بتطبيق هذا الكلام على المجتمع المصري، يكون التناسب عكسيا بين الوضع الاجتماعي والتعليمي والإنجاب، لافتا إلى أن الفقير يسعى أن يكون له سند في الدنيا، حيث يستخدم بعضهم أطفالهم كعمالة لتعزيز أوضاعهم المادية والاجتماعية".



