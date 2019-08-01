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موعد طرح تذاكر كلاسيكو الهلال والأهلي في دوري أبطال آسيا

الخميس 01/أغسطس/2019 - 09:38 م
موعد طرح تذاكر كلاسيكو الهلال والأهلي في دوري أبطال آسيا
الاهلي والهلال
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محمد علي
 
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أعلن الموقع الرسمي لحجز تذاكر مباريات كرة القدم في المملكة العربية السعودية "مكاني" عن طرح تذاكر مباراة الأهلي والهلال خلال الساعات القليلة المقبلة من مساء الخميس؛ على أن يستمر بيع التذاكر حتى مساء الاحد المقبل.

 

وقالت بعض التقارير الصحفية إن عدد تذاكر جماهير الهلال سيكون 5٪ من سعة ملعب الجوهرة بمدينة الملك عبدالله الرياضية؛ في حين ستكون تذاكر الأهلي بنسبة 95% لكونه صاحب الأرض في ملعب الذهاب التي تقام يوم ٥ أغسطس القادم.

 

يذكر بأن مباراة العودة بين الهلال والأهلي في دور ال١٦ من دوري الابطال ستقام يوم ١٣ أغسطس المقبل على استاد جامعة الملك سعود.

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