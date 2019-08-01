"الدخيل" يكشف عن حجم الاستثمارات السعودية في الإمارات
الخميس 01/أغسطس/2019 - 09:38 م
الفجر السعودي
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قال سفير المملكة لدى الإمارات تركي الدخيل، خلال محاضره ألقاها أمس، إن حجم استثمارات السعودية بالإمارات تجاوز 35 مليار درهم (حوالي 9.5 مليار دولار)، كما بلغ عدد المشاريع الإماراتية في السعودية نحو 114 مشروعا، مقابل 206 من المشاريع السعودية في الإمارات.
وأضاف أنه يعمل في الإمارات نحو 23 ألف شركة سعودية و66 وكالة تجارية، مشيرا إلى أن العلاقات السعودية الإماراتية تنطلق من أسس اجتماعية وسياسية مشتركة، برهنت عليها التفاهمات المباشرة التي طبعت علاقة البلدين الشقيقين، منذ السنوات الأولى لتأسيس دولة الاتحاد وحتى قيام دولة الإمارات العربية المتحدة.
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