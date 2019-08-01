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الإعلامية بوسي شلبي ناعية والدة هالة صدقي "ربنا يصبرك"

الخميس 01/أغسطس/2019 - 09:35 م
الإعلامية بوسي شلبي ناعية والدة هالة صدقي ربنا يصبرك
هالة صدقي
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سعد نبيل
 
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نعت الإعلامية بوسي شلبي، والدة الفنانة هالة صدقي، التى توفيت منذ قليل، في منزلها بمدينة السادس من أكتوبر بعد صراع مع المرض.


وكتبت "شلبي"، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، قائلة: "وفاة والدة الفنانة هالة صدقي ربنا يصبرك ياهالة".


يذكر أن والدة الفنانة هالة صدقي وافتها المنية منذ قليل في منزلها مدينة السادس من أكتوبر، بعد صراع مع المرض، وكانت هالة صدقي في الساحل الشمالي، وبعد الاتصال بها وإبلاغها الخبر توجهت إلى القاهرة مباشرة.

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