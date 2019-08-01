كاس الاتحاد الافريقي : اتحاد بنقردان يكشف عن قائمته الافريقية

كشف الإتحاد الرياضي ببنقردان على موقعه الرسمي على الانترنت عن قائمة اللاعبين الذين سيشاركون في مسابقة كأس الاتحاد الافريقي لكرة القدم خلال الموسم الحالي 2020/2019 .

ويشار الى ان بنقردان سيخوض مباراة ذهاب الدور الاول من مسابقة كاس الاتحاد الافريقي لكرة القدم امام فريق امارات (جنوب السودان) يوم 11 اوت الجاري بملعب المنزه (س 16 و30).

ويقام لقاء الاياب بجنوب السودان يوم 23 او 24 او 25 من نفس الشهر .

وضمت القائمة 25 لاعبا وهم على التوالي :

صابر بن صالح / دوس سنطوس موتا / حمزة حسين / جوهر بن حسن / سفيان خليلي /منذر القاسمي/ خالد يحي/ صبري العماري /ريكاردو بيريرا/ أحمد زهير عطية/ ويلينغتون ميلو دوس سنطوس/ غيث اليفرني/ محمد جهاد الطرابلسي/ محمد بن طرشة/ فخري العوجي / أسامة بوفالغة/ شهاب الزغلامي/غازي عبد الرزاق / مبروك الجندلي / أحمد السيد / شوقي خذر/ وسيم النغموشي / أيمن اللافي/ محمد جمعة /سيف الدين الجربي .