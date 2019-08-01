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بنى سويف يفوز على أسمنت حلوان وديا

الخميس 01/أغسطس/2019 - 09:34 م
بنى سويف يفوز على أسمنت حلوان وديا
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محمد الحسيني
 
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نجح الفريق الكروى الاول بنادى بنى سويف الرياضى في تحقيق فوز كبير على نظيره اسمنت حلوان، بستة أهداف نظيفة، وذلك فى إطار المباراة الودية التى جمعت بين الفريقات استعدادا للموسم المقبل .

وأحرز أهداف بنى سويف كلا من كريم أشرف وحسام عيسى ومحمود بكرى ومحمود مكى بواقع هدف لكل منهما بجانب إحراز هدفين عن طريق لاعبان جدد يتم اختبارهما مع الفريق السويفى .

وخلال اللقاء حرص حسن موسي المدير الفنى للفريق على اعطاء العديد من فرص المشاركة لأكثر من لاعب خاصة اللاعبين الذين لم يشاركوا بمباراة اف سي مصر الودية .

وكان بنى سويف قد لعب مؤخرا عدد من المباريات ودية أمام فرق 6 اكتوبر والترسانة ومركز شباب اطواب واف سي مصر .

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