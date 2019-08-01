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بلاغ صحفي حول قبول الترشحات للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها لسنة 2019

الخميس 01/أغسطس/2019 - 09:34 م
بلاغ صحفي حول قبول الترشحات للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها لسنة 2019
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محمد وليد الجموسي
 
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تعلم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أن فترة قبول الترشحات للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها لسنة 2019 ستنطلق يوم الجمعة 02 أوت 2019 وتتواصل إلى غاية يوم الجمعة 09 أوت 2019 من الساعة الثامنة صباحا الى غاية الساعة السادسة مساء وذلك بالمقر المركزي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات الكائن بنهج سردينيا عدد 05 حدائق البحيرة.
وتذكر الهيئة الصحفيين الراغبين في تغطية هذا الحدث ضرورة الاستظهار ببطاقة الاعتماد التي مكنتهم الهيئة منها وذلك تفاديا لإرباك العملية.
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