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برج العرب يقترب من استضافة مباراة الأهلي أمام إطلع بره

الخميس 01/أغسطس/2019 - 09:32 م
برج العرب يقترب من استضافة مباراة الأهلي أمام إطلع بره
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محمد الصو
 
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استقر الاتحاد المصري لكرة القدم والقائم بأعماله اللواء ثروت سويلم بشكل مؤقت، على إقامة مباراة الأهلي وإطلع بره الجنوب السوداني، على ملعب برج العرب بالإسكندرية ضمن مواجهات دوري أبطال إفريقيا.

ويأتي قرار الجبلاية رغم حصول الأهلي، على قرار بخوض مبارياته على ملعب القاهرة الدولي، بسبب وجود أعمال صيانة بالملعب عقب الأمم الإفريقية.

ويلتقي الأهلي إطلع بره السوداني، مساء يوم 11 أغسطس الجاري ضمن منافسات دور ذهاب الدوري التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا.
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