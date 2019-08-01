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رائد زراعة الكلى في مصر يكشف عن الصعوبات التي واجهته في تأسيس المركز (فيديو)

الخميس 01/أغسطس/2019 - 09:33 م
رائد زراعة الكلى في مصر يكشف عن الصعوبات التي واجهته في تأسيس المركز (فيديو)
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أمنية فوزي
 
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كشف الدكتور محمد غنيم، رائد زراعة الكلى في مصر، عن الصعوبات التي واجهته في تأسيس المركز، قائلًا: "حاولنا نفعل كل شيء عكس المطروح في المستشفى الجامعي".

وأضاف "غنيم"، خلال حواره مع الإعلامي أحمد فايق، ببرنامج "مصر تستطيع"، المذاع على فضائية "دي إم سي" مساء اليوم الخميس، أنهم أكدوا على ضرورة الاهتمام بالمريض كإنسان، وأن يكون هناك نوع من التبادل المعرفي في المركز.

وتابع: "وكل ذلك تحقق بشكل كامل، ما كان يهمنا في قصة الإعلام في أول عملية زراعة كلى هو أنها تحققت".
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